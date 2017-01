Cesena: mortale sulla A14, perde la vita un 62 enne

L'incidente è avvenuto ieri sera alle 23 e 30 circa, all'altezza del km 98 tra i caselli di Cesena nord e Cesena sud. Ha coinvolto due auto e una delle due è finita fuori della carreggiata, provocando la morte di un 62 enne. In gravi condizioni una donna di 57 anni, mentre- Ferite più leggere per un ragazzo di 23 anni e per altri tre ragazzi che, con tutta probabilità, viaggiavano nella seconda vettura. Sono tutti stati trasportati al Bufalini di Cesena. Sul posto tre ambulanze e l'intervento di Vigili del fuoco e della Polizia Autostradale.