Rigopiano, le ricerche continuano: spunta mail dell'Hotel alle Autorità, "Intervenite subito"

Si scava senza sosta tra le neve e le macerie dell'hotel Rigopiano. Per il capo della Protezione Civile Curcio, 'la speranza c'è sempre, perché quegli eventi possono aver dato luogo a situazioni molto particolari'. E spunta una mail inviata dall'amministratore unico dell'Hotel Bruno Di Tommaso al Prefetto di Pescara segnalando che 'la situazione' stava diventando 'preoccupante' e chiedeva di 'predisporre un intervento'. Il bilancio della sciagura è fermo a 11 i sopravvissuti, 5 le vittime accertate e 24 i dispersi. I dispersi sono saliti a 24, si tratta di un lavoratore senegalese presente nella struttura. Dopo le 4 persone estratte vive nella notte tra venerdì e sabato, ieri sono stati recuperati due corpi, quello del maitre e di un cameriere, che si sono aggiunti a quelli di Nadia Acconciamessa e Sebastiano Di Carlo, genitori del piccolo Edoardo, che si e' salvato, e Barbara Nobilio, di cui non si hanno notizie. Per i carabinieri la valanga caduta pesa come 4mila Tir carichi.