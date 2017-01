Hotel Rigopiano, si continua a scavare. Gentiloni: "No a capri espiatori"

Si continua a scavare all'Hotel Rigopiano, con il bilancio della sciagura che parla di 11 sopravvissuti, 6 vittime accertate e 23 dispersi. E' stata una "concatenazione micidiale tra una nevicata che non si vedeva da 45 anni e tre scosse di magnitudo molto alta. Questo livello di emergenza non è normale, è stato straordinario". Così Paolo Gentiloni commentando la situazione in Centro Italia. Il premier ha poi sottolineato di temere, di fronte alle tragedie, "un Paese che cerca il giustiziere e il capro espiatorio. La verità serve a far funzionare le cose meglio, non a cercare vendette".