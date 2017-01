Hotel Rigopiano: si scava alla ricerca dei 23 dispersi, intanto trovati vivi i cuccioli di Nuvola e Lupo

"Non cambiano i numeri per quanto riguarda Rigopiano. Sono 6 le vittime di cui una da recuperare, mentre restano 23 i dispersi. Le operazioni procedono ed intanto è diventato operativo il sistema di allarme per sorvegliare le valanghe e per tutelare la sicurezza operatori. Ci saranno anche delle piccole esercitazioni". È quanto ha detto il direttore dell'Ufficio emergenze del Dipartimento della Protezione civile, Titti Postiglione, parlando dalla Dicomac di Rieti. Intanto sono stati ritrovati vivi i tre cuccioli di pastore abruzzese, figli di Nuvola e Lupo: i carabinieri forestali li hanno scovati in buono stato tra le macerie dell'hotel Rigopiano. I genitori si erano salvati dal crollo ed erano scesi più a valle nei giorni scorsi.