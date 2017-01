Maltempo flagella la Sicilia, codice rosso in molti comuni

Piogge torrenziali e vento forte si stanno abbattendo su tutte le provincie della Sicilia. Ieri sera un uomo di 67 anni è morto annegato dopo essere stato travolto dal torrente Morello esondato a Castronuovo di Sicilia, nel Palermitano.

A causa delle forti piogge un'ondata di acqua e fango ha investito l'Audi Q5 sulla quale il pensionato viaggiava insieme ad altre tre persone che sono riuscite a mettersi in salvo.

In molte città i sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole per oggi. Bomba d'acqua a Sciacca, in provincia di Agrigento, con allagamenti e straripamenti dei torrenti. Codice rosso anche a Catania.