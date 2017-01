Maltempo: la commovente testimonianza dei volontari sammarinesi

In provincia dell'Aquila la solidarietà è anche sammarinese. Sono rientrati ieri sera i volontari di “un sorriso per Norcia”, uomini e donne del Titano che hanno portato sul posto bobcat e turbine. I mezzi meccanici appartengono ad alcune imprese di escavazione della Repubblica, e sono stati messi a disposizione per liberare il comune dalla neve. Con noi Jordan Ottaviani e Bruno Pelliccioni, di rientro da Capitignano, in provincia de L'Aquila