San Marino: entra contromano sulla Superstrada, scontro a Domagnano

L'incidente è avvenuto ieri sera, dopo le 20. Un italiano a bordo di una Volvo è uscito da una albergo e si è immesso in via 28 luglio a Domagnano svoltando a sinistra cioè in direzione opposta alla marcia. Percorsi pochi metri si è scontrato frontalmente con una Q3 che stava salendo verso Borgo Maggiore nella corsia di sorpasso. La peggio per il sessantenne sammarinese a bordo dell'Audi che è stato trasportato all'Ospedale di Cailungo, ma le sue condizioni non sono gravi. Nessuna conseguenza invece per il conducente italiano. Forse si è reso conto dell'errore e stava procedendo a velocità moderata. Sul posto la Polizia Civile che ha ricostruito la dinamica.