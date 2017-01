Crac Aeradria: udienza preliminare riprenderà a Rimini il 12 aprile

Riprenderà il 12 aprile l'udienza preliminare davanti al Gup di Rimini, Vinicio Catarini, nel procedimento per il fallimento di Aeradria, la società che gestiva l'aeroporto di Rimini. Oggi il giudice ha stabilito l'ennesimo rinvio in attesa della decisione della Cassazione sulla sussistenza del reato di truffa a carico degli ex amministratori prevista il 4 aprile.