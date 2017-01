Incidente in via Ventotto luglio, nessun ferito grave

Una clio nera con targa sammarinese è andata fuori strada andandosi a schiantare contro il guard rail. E' successo intorno all'ora di pranzo. Un pedone attraversava su via Ventotto luglio verso il complesso poliedro. Le macchine che dalla superstrada scendevano verso Rimini si sono fermate per farlo attraversare. Quando però un Bmw ha tamponato la Clio, questa si è addossata sulla sinistra della strada, fermandosi proprio sulle strisce pedonali, all'altezza della fermata dell'autobus. Non ci sono feriti gravi. La strada è stata sgomberata poco dopo.