Rigopiano: recuperati tre corpi. Scende a 8 il numero dei dispersi

I Vigili del fuoco hanno recuperato nella notte all'interno della struttura dell'Hotel Rigopiano tre corpi senza vita, non ancora identificati, due di sesso femminile e uno di sesso maschile. Sale così a 21 il numero delle vittime e scende ad 8

quello dei dispersi. Nella struttura c'erano 40 persone: 12 dipendenti e 28 ospiti, di cui 4 bambini; 9 le persone salvate.

Durante un colloquio con Repubblica, la funzionaria della questura che mercoledì 18 prese la telefonata di allarme al Rigopiano, si tira fuori dalle polemiche "Ci saranno modi e tempi per chiarire tutto. L'importante è avere la coscienza a posto, e io ce l'ho. Tutto il resto, le polemiche di questi giorni, non m'interessa".

Il quotidiano non cita però il nome della donna, e riferisce che ieri è stata ascoltata in questura. "Mercoledì ero appena rientrata in ufficio da una malattia. Prima è scoppiata l'emergenza neve, poi quella del sisma. C'era bisogno di gente nell'unità di crisi e ho dato la mia disponibilità". "Il mio compito - precisa - era rispondere alle chiamate dall'esterno".

Intanto Gentiloni riferirà oggi in Senato sull'emergenza terremoto e maltempo che ha colpito il Centro Italia. Proseguono intanto le scosse: da mezzanotte ne sono state registrate 9 di lieve intensità.