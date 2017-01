Fatture false: condannato a 8 mesi l'amministratore della "Metal World"

Pena sospesa. La difesa aveva chiesto l'assoluzione. Probabile ricorso in appello

Condannato oggi a 8 mesi Francesco Russo, 37enne di Napoli, amministratore della “Metal World”, società già sospesa nel 2014. Il giudice ha concesso la sospensione della pena. Russo era imputato per l'emissione di false fatture, per 873mila euro. La sua difesa aveva chiesto l'assoluzione. Probabile il ricorso in appello.



l.s.