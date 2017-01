Raffica di processi per riciclaggio: ancora Poggiali e ad ottobre il direttore Carisp Simoni

Il 199bis, ovvero il reato di riciclaggio, è il piu' perseguito nella storia recente della giustizia sammarinese. Nel prossimo mese di marzo verrà contestato in aula in almeno sette processi.

In uno di questi, fissato il 31 marzo, è imputato nuovamente Marino Leo Poggiali che recentemente era stato assolto in appello dall'accusa di riciclaggio, per un altro caso. Poggiali – ex dirigente di Bsm ed Euro Commercial Bank - ora è accusato in compartecipazione con il bresciano Flavio Montini, per movimentazioni avvenute tra il 2002 e il 2011 di svariati milioni di euro, già sottoposti a blocco. Nello stesso giorno a processo, sempre per riciclaggio, anche l'ex vicedirettore di Euro Commercial Bank Loris Zavoli. Co-imputato il messinese Filippo Bellinghieri, presunto autore del reato presupposto, con cui si sarebbe generata la somma di circa 65mila euro.

Fissato per il 6 ottobre invece il processo per riciclaggio al Direttore della Cassa di Risparmio Luca Simoni. Coimputati il barone svizzero Filippo Dollfus e il commercialista Gabriele Maria Bravi Tonossi. Anche in questo procedimento la somma che, secondo l'accusa sarebbe stata riciclata, è di svariati milioni di euro. Mai superfluo, in ogni caso, sottolineare che i rinvii a giudizio non equivalgono a condanne e ciascun imputato è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva.



