Rimini: arrestato 35enne tunisino per spaccio di eroina

Un 35enne tunisino, senza permesso di soggiorno, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupedacenti, aveva infatti 30 grammi di eroina suddivisa in dosi, oltre a circa 800 euro in contanti, proventi dell'attività di spaccio.

L'arresto è stato possibile anche grazie alle segnalazioni di alcuni abitanti di Viserba, notando uno strano giro di tossicodipendenti nella zona di via Pallotta, hanno avvertito i Carabinieri.

I militari si sono apposati in vari punti della zona segnalata e dopo aver seguito l'uomo, hanno scoperto il suo covo, in una stanza d'albero di Viserba. Oltre all'eroina, nell'abitazione sono stati trovati un bilancino di precisione e materiale plastico per confezionare la droga.

Il tunisino era già noto alle forze dell'ordine, dopo un furto di cellulare e d essendo stato trovato in possesso di un coltello a serramanico.