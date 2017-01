Rigopiano: funerali a Castignano per la coppia marchigiana

L'ingresso in chiesa è vietato ai fotografi. Tra i fiori, spicca la corona del presidente della Repubblica Sergio Mattarella

"Non si può morire di turbina, la nostra parrocchia di Castignano ce l'ha e non stiamo ai piedi del Gran Sasso. Chiedo con tutto il cuore a chi di dovere: questi soldi, ma subito, spendiamoli per le cose che servono, non sciupateli, non ve li magnate". Così il parroco della Chiesa di Sant'Egidio Tiziano Napoletani durante la messa funebre per Marco Vagnarelli e Paola Tomassini morti nella sciagura dell'Hotel Rigopiano: "Due morti inutili - ha incalzato - basta, siamo stanchi".



