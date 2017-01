Rimini: accoltellamenti in discoteca, questore chiude l'Io Street Club

Il questore di Rimini, Maurizio Improta, ha chiuso per 45 giorni 'L'io Street Club', la discoteca di viale Vespucci dove negli ultimi 10 giorni si sono verificati due accoltellamenti con feriti gravi. L'ultimo episodio mercoledì, quando un tunisino è stato accoltellato per essersi intromesso nella discussione tra due ex fidanzati: lui di origine peruviana, lei cubana. Questa mattina è stato notificato dalla polizia amministrativa il provvedimento del questore, che ha sospeso per 45 giorni la licenza del locale.