Rimini: oggi i funerali di Gianmarco Zavoli

Oggi si celebra il funerale di Gianmarco Zavoli, pilota riminese ai comandi del velivolo del 118 durante il soccorso dello sciatore nell'aquilano. La salma verrà trasportata a Rimini in giornata. Le esequie si terranno alle ore 15:30 alla chiesa di San Girolamo, in viale Principe Amedeo a San Giuliano Mare.

Ieri sono stati rilasciati i risultati dell'autopsia dalla procura dell'Aquila. L'anatomopatologo Giuseppe Calvisi ha dato l'esito più prevedibile: decesso per traumatologia. Intanto sui social la compagna lo saluta così: “Voglio ricordarti per sempre così..felice. Grazie per aver camminato con me in questi 13 anni: mi hai reso una persona migliore”.



gb