Rimini: Polizia arresta ricercato

Era ricercato per una serie di reati connessi agli stupefacenti compiuti in provincia di Pesaro ed è stato arrestato ieri, a Rimini, dagli uomini della Polizia di Stato nel corso di un controllo sulle vie cittadine. L'uomo, un 44enne di origine albanese - spiega una nota della Questura di Rimini - è stato fermato nel tardo pomeriggio di ieri quando, nei pressi della stazione ferroviaria, è stata controllata un'auto con a bordo due persone: il proprietario, un 40enne italiano, e il 44enne che, senza mostrare documenti ha affermato di essere regolare sul territorio italiano e declinato generalità che non sono comparse in banca dati. Accompagnato in Questura, l'uomo ha ammesso di aver fornito dati personali fittizi poiché consapevole di avere a suo carico dei provvedimenti giudiziari: sul suo capo, infatti, è risultato pendente un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, per una serie di reati connessi agli stupefacenti compiuti in quella provincia. Il 44enne, inoltre, è risultato inottemperante ad una espulsione con accompagnamento alla frontiera, eseguita nei suoi confronti dalla Questura pesarese nel 2014. Gli agenti, quindi, lo hanno arrestato anche per il reingresso illegale sul territorio nazionale per cui quale verrà giudicato per direttissima domani. L'uomo, infine, è stato denunciato per aver rilasciato false attestazioni sulla propria identità ad un Pubblico Ufficiale. Salgono così a tre i soggetti ricercati perché destinatari di ordine di cattura arrestati dai poliziotti delle volanti di Rimini nelle ultime 72 ore.