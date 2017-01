Giudiziaria: attes sentenza per il processo 'Congo' sul presunto riciclaggio

Nuova udienza del processo sul presunto riciclaggio di circa 70 milioni di euro, riconducibili al Presidente del Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso - al potere ininterrottamente dal 1979 – e al suo entourage. Il procuratore del Fisco Giorgia Ugolini ha chiesto otto anni di prigionia per il promotore finanziario francese Philippe Maurice Chironi. Per Stefano Bertozzi, ex funzionario della Banca Commerciale, il Pf ha chiesto cinque anni e invece per il terzo imputato, il presidente della finanziaria BFC Gastone Travisani, la pubblica accusa ha chiesto l’assoluzione con formula dubitativa. L’avvocato difensore di Trevisani ha chiesto l’assoluzione così come il legale di Bertozzi. Nel pomeriggio l’arringa del difensore di Chironi. L’udienza, cominciata in mattinata, è stata sospesa alle 12:40 circa per riprendere alle 14. Il verdetto potrebbe arrivare in tarda serata oppure in una successiva udienza.