Minorenne picchiata da coetanee gelose: il 9 febbraio davanti al giudice

Dovranno comparire davanti al gup di Rimini il prossimo 9 febbraio le sei bulle riminesi che quattro anni fa aggredirono una 15enne in discoteca a Misano. A scatenare la “missione punitiva” il fatto che la ragazzina avesse messo gli occhi sull'ex di una di loro. Prima gli insulti e le minacce all'interno del locale, poi una vera aggressione e infine, non contente, le bulle si sono vantate su internet di quanto fatto. Ora le ragazze, tutte maggiorenni e di buona famiglia, sapranno se il giudice le rinvierà a processo per le accuse di percosse, lesioni personali aggravate dai futili motivi, ingiurie, violenza privata.