Novafeltria: termocoperta prende fuoco, 81enne intossicato

Notte di paura a Novafeltria a causa di un incendio che si è sviluppato all'interno di un appartamento. L'allarme è scattato verso l'1.30 quando, nell'abitazione al secondo piano di una palazzina, una termocoperta ha preso improvvisamente fuoco riempiendo in breve tempo la camera di un denso fumo. Sul posto è accorsa l'autobotte dei vigili del fuoco con il personale del 115 che ha portato in salvo l'anziano proprietario, un 81enne. L'uomo, dopo i primi accertamenti, è risultato leggermente intossicato dal fumo e, per precauzione, è stato trasferito nella camera iperbarica dell'ospedale di Ravenna. L'appartamento, a parte alcuni danni da fumo, non ha riportato lesioni strutturali ed è stato giudicato agibile.