Paradiso all'asta per 3 milioni

Tre milioni di euro per il Paradiso. Questo il valore che, a quanto si legge dalle colonne del Resto del Carlino, avrebbe all'asta la storica discoteca di Covignano. Chiuso dal 2011 il locale è stato devastato dall'incuria, dai saccheggi e si è trasformato in un rifugio per senzatetto e sbandati. La vendita all'asta potrebbe regalare una seconda vita al locale che, con un cambio di destinazione d'uso potrebbe trasformarsi in una casa-vacanze, un centro congressi o un centro per sport e benessere. La prima asta dovrebbe essere effettuata tra aprile e maggio, ma non è chiaro se ci saranno subito acquirenti. Oltre all'immobile andrà all'asta anche la società che aveva la gestione e la licenza del locale