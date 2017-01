Curva Bustrac: ripristinata la viabilità in una sola corsia

Riaperta la Superstrada nel tratto in cui - in mattinata - è avvenuto l'incidente mortale, nei pressi della cosiddetta "Curva ad Bustrac". Agibili entrambe le carreggiate - in discesa e in salita - ma su una sola corsia di marcia: chiuse quelle di sorpasso. La percorribilità resterà limitata nel punto dell'incidente per due o tre giorni.

