Sit-in davanti ai Casetti di Rimini

Sit in di protesta questa mattina davanti al carcere dei Casetti di Rimini. A indirlo i sindacati che lamentano le croniche carenze di personale, strutturali e organizzative. Mancano almeno 44 unità - scrivono le organizzazioni in una nota - assenza di un funzionario che supporti il comandante e l'assenza di un direttore in pianta stabile. L'invito è alle stessa organizzazione carceraria per adottare provvedimenti che permettano di ripristinare un clima di lavoro sereno.