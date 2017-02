Scontro al largo di Rimini, affonda il motopeschereccio 'Simona'

La Capitaneria, dopo accertamenti, ha escluso la presenza di sversamenti del carburante.

Incidente, nella notte, tra due pescherecci della marineria di Rimini. Nella collisione tra le due imbarcazioni non ci sono stati feriti, ma il peschereccio più piccolo è affondato. Alle 4.30 infatti alla Guardia costiera è arrivata la segnalazione da parte del motopeschereccio 'Real', di 97 tonnellate per 25 metri di lunghezza, in seguito allo scontro con il motopeschereccio 'Simona', di 9 tonnellate per 13 metri di lunghezza, che, per via dell'urto, stava imbarcando acqua a 7 miglia dalla costa, circa 15 chilometri.



Sono quindi partiti i soccorsi coordinati dalla sala operativa della Capitaneria di porto di Rimini e dirottati i pescherecci presenti in zona per prestare assistenza. Per via dei danni riportati non è stato comunque possibile mantenere a galla il peschereccio 'Simona'. Le due persone dell'equipaggio sono state recuperate incolumi . La Capitaneria, dopo accertamenti, ha escluso la presenza di sversamenti del carburante. Le possibili dinamiche della collisione sono ora al vaglio della Capitaneria di porto di Rimini.