Truffa a Monte Colombo, soldi a San Marino: prosegue processo a 42enne

Prosegue in Tribunale il processo in cui è imputata Laura Balacchi, 42enne residente a San Marino, accusata di riciclaggio per oltre 200mila euro. La vicenda giudiziaria, esplosa nel 2013, è legata alla truffa per la costruzione di un immobile agricolo a Taverna di Monte Colombo da parte di Eugenio Fiorini, ormai ex sindaco del comune ed arrestato per quella vicenda nell'ottobre dello scorso anno dai carabinieri. Secondo gli inquirenti il provento della truffa ai danni dell'ente pubblico vennero occultati dalla sammarinese in un conto depositato alla Banca di San Marino. Per proseguire si attende l'acquisizione di documenti presso il tribunale di Rimini, richiesti tramite rogatoria.