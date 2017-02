Rimini: tranciati cavi telefonia Tim; azienda chiederà danni

Tim ha reso noto di aver avviato un'azione per l'accertamento delle responsabilità e il conseguente risarcimento di tutti i danni subiti per il danneggiamento di tre propri cavi telefonici ad elevata potenzialità trasmissiva avvenuto questa mattina nella zona di Rimini Centro ad opera di una ditta che stava compiendo lavori stradali. Un comunicato della compagnia telefonica spiega che l'incidente, particolarmente grave, sta avendo pesanti ripercussioni sul traffico voce fisso e internet della zona. I tecnici di Tim sono intervenuti sul posto per riparare i cavi danneggiati e "stanno lavorando senza soluzione di continuità per ripristinare tutti i servizi".