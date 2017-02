Bellaria: in manette tre giovani per estorsione

Ieri sera i Carabinieri di Bellaria Igea Marina hanno arrestato per estorsione tre giovani, due albanesi e uno siciliano. I tre volevano ottenere del denaro in cambio della restituzione di una bicicletta rubata ad un 36enne il 28 gennaio scorso, ma i militari appostati nel luogo d'incontro hanno colto gli estorsori nel momento in cui ricevevano, dalla vittima, l'anticipo dei 150 euro pattuiti.