Mortale alla curva di "Bustrac": Moris Gjezi deceduto per gravissime lesioni e traumi alla testa

L'anatomopatologo Balli non ha eseguito l'autopsia: sufficiente l'ispezione cadaverica esterna. In programma gli esami tossicologici

In mattinata l'anatomopatologo Pier Paolo Balli, su disposizione della magistratura inquirente, ha esaminato la salma di Moris Gjezi, il camionista deceduto martedì scorso nell'incidente alla curva di “Bustrac”. Non è stata eseguita l'autopsia ma la sola ispezione cadaverica esterna perchè sufficiente a determinare la causa di morte. Nell'incidente il 34enne albanese ha riportato gravissime lesioni e traumi alla testa ed è deceduto sul colpo. In programma anche l'esecuzione di esami tossicologici.



l.s.