Rimini: ladri rubano prosciutto e vino in macelleria

Ladri in azione nella notte tra venerdì e sabato in via Covignano a Rimini. Ignoti hanno mandato in frantumi la porta a vetri della macelleria "Guidi Giancarlo e Casali Rita", per poi fare razzia: hanno portato via il fondo cassa, 200 euro, ma anche due prosciutti e due bottiglie di vino. Danni in corso di quantificazione da parte della proprietà. Sul luogo del furto sopralluogo e indagini da parte dei Carabinieri.