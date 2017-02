Ucraina: si riaccende il conflitto nel Donbass

Il punto di vista della corrispondente Victoria Polischuk

Gli ospedali militari in Ucraina sono ancora sovraffollati. Durante questa settimana 10 soldati sono morti nella regione di Donetsk, circa un centinaio i feriti, tra le vittime anche un fotoreporter britannico. Più di 6.000 colpi sono stati sparati dai territori occupati del Donbass verso Avdiyvka, la città che si trova sulla linea del fronte. Su internet ci sono vari video di militanti che sparano dalle aree residenziali di Donetsk, mettendo in pericolo i civili.



Il 29 gennaio i terroristi hanno preso di mira la zona industriale di Avdiyvka. A causa degli intensi bombardamenti la città è rimasta senza elettricità, acqua e riscaldamento. La distruzione di strutture in questa regione può anche portare ad un disastro ambientale. Ad Avdiyvka è stato dichiarato lo stato d'emergenza, i bambini sono stati evacuati. E nel centro di Kiev gli ucraini ricordano gli eroi morti.



Un'inchiesta degli esperti e giornalisti indipendenti del gruppo Bellingcat hanno individuato il luogo esatto nella Donetsk occupata, da dove i militanti hanno sparato razzi Grad dalla Repubblica Popolare di Donetsk verso Avdiyvka il 31 gennaio. Il gruppo ha riportato ciò sul proprio sito web. Almeno 50 volte i terroristi hanno lanciato razzi dalle aree residenziali di Donetsk. Le ultime immagini satellitari e i racconti di testimoni confermano i risultati del servizio di geolocalizzazione sul sito di lancio a Donetsk. I militanti hanno sparato su Avdiyvka da una posizione a poche centinaia di metri da supermercati, scuole e case. Alcuni attacchi sono stati effettuati durante il giorno, quando veicoli civili si muovevano sulla strada.



Il Presidente ucraino Petro Poroshenko ha parlato in un'intervista ai media tedeschi, circa il suo progetto di tenere un referendum sull'entrata dell'Ucraina nella NATO. “Quattro anni fa solo il 16% era a favore di un ingresso dell'Ucraina nella NATO. Ora siamo al 54%”, - ha detto Poroshenko. Dall'Ucraina Victoria Polischuk