Black out elettrico, Chiesanuova al buio per mezz'ora

Un nuovo black out elettrico ha interessato per circa mezz'ora la zona di Chiesanuova. Al lavoro per il ripristino dell'energia, gli uomini dell'AASS alla ricerca delle cause del guasto. Episodi analoghi sono già accaduti nell'ultimo mese. Proprio qualche giorno fa, la stessa AASS aveva indicato tra le cause di alcuni cali di tensione verificatisi recentemente, l’eccessiva salinità dell’aria sulla costa romagnola.