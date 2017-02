Poggio Torriana: GdF controlla scontrini in pizzeria e trova armi e droga

Intensa l'attività delle Forze dell'Ordine del Circondario. A Rimini arrestato un 27enne che perseguitava e picchiava la ex

Doveva essere un normale controllo sugli scontrini, in una pizzeria di Poggio Torriana; in realtà la Guardia di Finanza di Rimini ha scoperto ben altro. L'attività commerciale aveva un magazzino nel quale ufficialmente deteneva delle scorte ma che in realtà nascondeva cocaina, 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Nel locale i finanzieri hanno poi identificato alcuni clienti, tra questi un uomo di origini partenopee, che si è innervosito quando ha visto i cani antidroga, perché aveva con sé 5 grammi di cocaina. In auto – poi - aveva due coltelli a serramanico, mentre in casa i finanzieri gli hanno trovato oltre 300 munizioni non denunciate alle autorità di Pubblica Sicurezza. Denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti anche il titolare della pizzeria. A Rimini, invece, un nuovo caso di violenza nei confronti delle donne. La Polizia ha arrestato per stalking un 27enne, ora ai domiciliari. L'ultimo episodio qualche giorno fa quando, quando l'uomo ha pedinato la ex compagna, di 25 anni, alla fermata dell'autobus, bloccandola e strattonandola fino a quando lei urlando non si è liberata. Le vessazioni erano cominciate nel 2014. I due hanno un figlio, e alla giovane – che era stata picchiata anche durante la gravidanza -, le era impedito di vedere i genitori e di condurre una vita normale. A un certo punto, la ragazza decise di interrompere la relazione e rivolgersi alla polizia. Lui, però, aveva continuato a perseguitarla. Controlli a tappeto anche da parte dei Carabinieri di Rimini, che hanno arrestato 2 marocchini, dopo averli sorpresi a rompere i vetri di alcune autovetture in sosta per rubare oggetti di valore.