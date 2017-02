Altra condanna per riciclaggio: 4 anni e 6 mesi a Vincenzo Esposito

Disposta anche la confisca delle somme già sequestrate. La difesa aveva chiesto l'assoluzione e preannuncia appello

Quattro anni e sei mesi di prigionia, un anno e due mesi di interdizione, 1000 euro di multa e la confisca delle somme già sequestrate: è la condanna di primo grado per Vincenzo Esposito, decisa dal Commissario della Legge Roberto Battaglino. La difesa, rappresentata in aula dagli avvocati Filippo Cocco, Luca Moschiano e Lara Conti, aveva chiesto l'assoluzione ed ha preannunciato appello. Accolte, dunque, le tesi del procuratore del fisco che aveva chiesto tuttavia una condanna piu' pesante – 5 anni e 9 mesi – e la confisca di almeno 3milioni e 400mila euro.

Secondo l'accusa si tratta di denaro finito a San Marino, tra il 2004 e il 2009, riferibile al fratello dell'imputato, Giacomo Esposito e al commercialista napoletano Luigi Di Fenza, già condannato lo scorso 28 ottobre a due anni e mezzo per truffa aggravata, in un processo riconducibile alla cosiddetta galassia “Fincapital”.

La difesa dell'imputato, nel sostenere la sua innocenza, ha affermato che dalle carte dell'indagine sammarinese – in cui sono stati compiuti anche errori di persona per omonimia – non emergono prove di colpevolezza e che anche i funzionari Aif – sentiti come testimoni – hanno parlato di sospetto riciclaggio, ma non di certezza. Se ne riparlerà nel processo di secondo grado.



l.s.