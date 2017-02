Cattolica: evasione fiscale da due milioni, operazione della Guardia di Finanza

Utili alle indagini la mutua assistenza amministrativa con San Marino

La Guardia di Finanza, dopo una verifica fiscale in una società di Cattolica che opera nel commercio di articoli per la casa, ha denunciato l'amministratore di fatto- un 54 enne di Gabicce Mare- per dichiarazione infedele, in concorso con l’amministratore della società. La società aveva omesso di dichiarare ricavi derivanti dagli incassi delle vendite di prodotti per la casa per oltre 4 milioni di euro, sottraendo al fisco oltre 2 milioni di euro con una evasione di Iva per circa 600.000 euro. I prodotti, che venivano commercializzati anche on line, venivano acquistati da una società sammarinese. Utili elementi informativi sono stati acquisiti anche tramite la mutua assistenza amministrativa con San Marino, prevista dalla Convenzione tra Italia e Titano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali. I finanzieri hanno provveduto al sequestro preventivo per equivalente del profitto del reato ed hanno sottoposto a vincolo 5 immobili nella provincia di Pesaro del valore stimato pari ad oltre un milione di euro.