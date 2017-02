Incidente sulla strada che dai pianacci porta a fiorentino: due le auto coinvolte

Incidente in via Impietrata, direzione fiorentino. Due sono le auto coinvolte nel tamponamento, una Renault Clio e una Audi.

Una terza auto, una Nissan, probabilmente a causa di una avaria si trovava nella stessa zona, con il carro-attrezzi sul posto per l'intervento.