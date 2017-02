Rimini: ladri al Palasport Flaminio

E’ in corso di accertamento l’ammontare dei danni e del furto avvenuto la scorsa notte da parte di malviventi al Palasport Flaminio. I ladri sono entrati dal lato sud del Palazzetto, sfondando una vetrata e hanno poi perlustrato la struttura, hanno forzato e danneggiato cinque porte di uffici nel seminterrato e un altro ufficio al piano terra in concessione alle società sportive. Al momento non risultano grandi ammanchi. Ad essere stato preso di mira soprattutto il bar, per il quale sono in corso controlli. Le diverse società sportive e i gestori del bar stanno facendo una ricognizione. Il comune ha già sporto denuncia ai carabinieri.