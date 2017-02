Puzza di gas: evacuate scuole a Cailungo

Evacuate le scuole elementare e dell'infanzia di Cailungo per puzza di gas. A darne notizia la Tribuna. Poco prima di mezzogiorno alcune insegnanti hanno rilevato odore di gas e per precauzione hanno fatto uscire i bambini dall'edificio. Sul posto sia la sezione antincendio della Polizia Civile che i tecnici dell'AASS che non hanno rilevato però anomalie. Il protocollo obbliga però in questi casi a chiudere per precauzione il gas fino al termine delle verifiche. Dalla direzione delle scuole questa mattina la comunicazione che il servizio Tecnologico dell’A.A.S.S. ha provveduto nel tardo pomeriggio di ieri al ripristino dell’impianto termico, pertanto oggi gli spazi didattici sono adeguatamente riscaldati. Il pranzo odierno verrà preparato in un’altra struttura scolastica, in attesa dell’imminente riavvio dell’impianto a gas della cucina. Il Segretario di Stato per l’Istruzione è stato costantemente informato sull’evolversi della situazione dai Dirigenti Scolastici.