Gessica Notaro manda un video dall' ospedale: "La strada è lunga, ma tengo duro. Grazie a tutti"

Gessica Notaro, la 28enne riminese sfregiata con l'acido dal suo ex lo scorso 11 gennaio, ha mandato un video messaggio sulla sua pagina Facebook dal letto di ospedale del Bufalini di Cesena. Un video di 30 secondi per rassicurare sulle sue condizioni cliniche e per ringraziare dell'affetto dimostrato da migliaia di persone in questo mese. "La strada è lunga e impervia - dice Gessica - ma teniamo duro, ho subito due interventi alla pelle e per la prossima settimana è previsto quello all'occhio. Cerco di essere positiva e volevo ringraziare tutti quanti perchè mi state dando una carica enorme".