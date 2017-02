Operazione “Pusher”: 200 arresti, anche un riminese

Nell'ambito dell'operazione “Pusher” condotta a livello nazionale dalla Polizia di Stato, sono state arrestate 200 persone. Tra questi un 19enne di origine albanese che soggiornava a Rimini in un residence di San Giuliano. I poliziotti all'interno han trovato cocaina, confezionata in dosi, e 445euro in contanti. Il giovane verrà processato il 1° marzo per direttissima. La Polizia di Rimini, in seguito a una segnalazione, ha anche denunciato – per detenzione ai fini di spaccio - un 19enne residente a Rimini, trovato in possesso di 13 grammi di marijuana.

Nel corso del 2016 sono stati oltre 100 gli arresti per droga effettuati dalla Polizia di Rimini: sequestrare decine di chili tra hashish e marijuana, 6,5 kg di cocaina e oltre 1,5 kg di eroina.