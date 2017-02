In manette 24enne ladro di auto

Ieri sera i Carabinieri di Rimini hanno fermato il 24enne tarantino M.E., orginario di Massafra (TA), durante un controllo di routine, dal quale però è risultato che la macchina che guidava il giovane era una Fiat 500L rubata.

Il furto, avvenuto al centro commerciale Le Befane ai danni di un turista toscano, risale a domenica scorsa.

Durante il controllo il giovane ha anche aggredito i carabinieri con calci e spinte, sperando così di potersi dare alla fuga, ma è stato subito bloccato ed ammanettato.

Oltre a documenti falsi, M.E. è stato trovato in possesso di chiavi alterate e grimaldelli, che sono stati sequestrati.

L’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario mentre questa mattina l’arrestato è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora al paese di residenza, in attesa del processo fissato in data da definirsi.