Usa: la bufera di neve vista dal satellite Nasa

Una vera e propria morsa di neve ha colpito di Stati Uniti: da New York al Massachusetts, dalla Pennsylvania al Maine, dal New Jersey al Connecticut: una violenta bufera ha imbiancato le città dalle prime ore di ieri e il maltempo ha interessato circa 50 milioni di persone. Fortissimi disagi per il traffico aereo, con oltre 3.000 voli già cancellati, scuole e uffici chiusi. A New York si conta la prima vittima.

Le immagini della bufera della Nasa