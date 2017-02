Bologna: studenti in piazza contro i tornelli, cariche e scontri con la polizia

Dopo la tensione di giovedì, culminata con lo sgombero da parte della polizia della biblioteca di lettere, ieri è stata un'altra giornata con i nervi tesi in via Zamboni. Ci sono stati nuovi tafferugli fra studenti e polizia, nuove cariche e due manifestanti sono stati arrestati. Il corteo è stato la conseguenza diretta del pomeriggio di guerriglia urbana scaturita dall'iniziativa del Collettivo universitario autonomo di togliere i tornelli che l'Ateneo aveva messo all'ingresso della biblioteca di lettere, per avere il controllo degli accessi. I collettivi bolognesi hanno annunciato che torneranno in piazza per una nuova manifestazione oggi alle 17.