Gru danneggia casello Cattolica A14: stazione chiusa in entrambe le direzioni

Una gru con braccio alzato ha urtato contro la pensilina nell'entrare al casello di Cattolica dell'A14, causando lesioni importanti alla struttura. Lo ha comunicato Autostrade per l'Italia, precisando che per l'incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, la stazione di Cattolica è stata chiusa in entrata in entrambe le direzioni. A causa degli ingenti danni riportati, non sono prevedibili i tempi di riapertura dell'entrata di Cattolica. Agli utenti diretti a Bologna si consiglia di entrare a Riccione, mentre verso Ancona il consiglio è di raggiungere Pesaro.