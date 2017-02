La morte del riminese in Thailandia per un fatale incidente stradale

Un riminese di 27 anni è morto in Thailandia in un incidente stradale. La vittima è Filippo Capelli e dal 2012, riporta l'Ansa, si era trasferito all'estero, prima in Australia e poi in Thailandia, dove lavorava come barman in un grande albergo della capitale. Venerdì il ragazzo, dopo aver staccato dal lavoro, stava tornando a casa in motorino. È rimasto coinvolto in un incidente e nonostante indossasse il casco per lui non c'è stato nulla da fare. I genitori e il fratello di Capelli sono già partiti per Bangkok per riportare a casa la salma. Filippo tornava di frequente a Rimini una volta all'anno e aveva desiderava fermarsi un po' più a lungo nella sua città natale dopo tanto tempo trascorso all'estero.