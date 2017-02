Francia: valanga a Tignes, salgono a 4 i morti, nessuna speranza per dispersi

Cinque persone sono ancora sepolte sotto a un pesante strato di neve ma "non c'è alcuna speranza di ritrovarle" vive: lo ha detto la polizia di Courchevel dopo la valanga che ha travolto otto sciatori e la loro guida a Tignes, in Savoia. Quattro le vittime accertate finora. Oggi nella zona il rischio valanghe era di livello 3 su una scala di 5. L'allarme è scattato poco prima delle undici, a oltre 2.000 metri d'altezza in un settore fuori pista, quando la slavina si è formata.