San Marino: Iss ritira aspirine dopo segnalazione Bayer

L'Istituto per la sicurezza sociale (Iss) di San Marino ha reso noto che, dopo una segnalazione giunta questa mattina dalla Bayer, è stato disposto il ritiro di alcuni lotti di Aspirina 500 mg granulato dalle farmacie sammarinesi. Si tratta di confezioni che, come riporta la comunicazione proveniente da Bayer Spa - sottolinea l'Iss -, per un difetto del materiale di confezionamento è possibile la presenza di agglomerati e/o colore anomalo del prodotto. I lotti interessati dal ritiro sono: 004763405 Aspirina 500 mg granulato x 10 bustine BTT1BKK feb-18 004763405 Aspirina 500 mg granulato x 10 bustine BTT1AGN gen-18004763405 Aspirina 500 mg granulato x 10 bustine BTT1BL5 gen-18 004763405 Aspirina 500 mg granulato x 10 bustine BTT1CPS lug-18 004763544 Aspirina 500 mg granulato x 20 bustine BTT1B5R gen-18 004601023 ALKA EFFER 20 compresse BTAH7U0 mar-19 004601023 ALKA EFFER 20 compresse BTAHEL0 mag-19. Dai controlli effettuati, l'unico prodotto interessato dal ritiro gestito dall'ISS è l'Aspirina 500 mg Granulato 10 buste Aic 004763405 lotto: BTT1BL5 scad. 01/2018. Nel caso un cittadino fosse in possesso di questo prodotto può recarsi alla farmacia più vicina per la sostituzione con un prodotto similare. L'operazione è consentita solamente se la confezione del prodotto medicinale è integra.