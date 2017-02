Serravalle: rubano 5 spazzolini elettrici, fermati 2 rumeni autori furto sempre al Conad Azzurro

Sono stati denunciati a piede liberi per furto in concorso e continuato i due giovani rumeni, entrambi maggiorenni e residenti poco fuori il confine di stato, sorpresi ieri a rubare al Conad del Centro Azzurro. I due sono stati scoperti all'uscita delle casse con della merce, 5 spazzolini elettrici, che non avevano pagato. Il furto è avvenuto ieri sera, poco prima della chiusura dell'attività. Sul posto la Gendarmeria, intervenuta dopo la segnalazione dei titolari del Conad.

I due rumeni, qualche giorno prima, avevano rubato nella stessa attività commerciale della biancheria intima, per un valore di circa 300 €, merce recuperata in serata dagli agenti. Sono stati riconosciuti dal personale del negozio.