USA: continua l'allerta crepa nella diga di Oroville

Enormi sacchi di pietre lanciati dagli elicotteri nella crepa sul bordo della valvola d'emergenza nella diga di Oroville, in California, la più alta degli Stati Uniti. La lesione nella valvola, che permette il deflusso delle acque in eccesso, fa temere anche l'eventuale collasso di una parte della struttura. Ordinata l'evacuazione di circa 200mila residenti. Migliaia di persone si sono riversate lungo le principali arterie stradali causando ingorghi e traffico in tilt per ore. Intanto, 23 mila tra soldati e avieri mobilitati in tutta la California.