Anziana rapinata: fermata figlia vicina casa e fidanzato

Sono la figlia 23enne della vicina di casa e il suo fidanzato 25enne - originario della Sicilia, noto alle forze dell'ordine per precedenti per droga e furto - i due giovani fermati dalla Squadra Mobile della Questura di Rimini per la rapina ai danni di una donna ottantenne, legata e imbavagliata in casa, ieri pomeriggio verso le 16. I due giovani, legati da una relazione sentimentale e conviventi in un residence, sono scappati dopo aver ottenuto un magro bottino: solo 30 euro. Devono rispondere anche di sequestro di persona. Ieri pomeriggio la ragazza era a casa in compagnia dell'anziana donna quando è arrivato il venticinquenne. Il giovane, nascondendosi dietro ad un ombrello aperto, ha spinto da una parte l'anziana e ha iniziato a rovistare nell'appartamento alla ricerca di contanti. Poi i due sarebbero andati via insieme, dopo aver legato, imbavagliato e chiuso in camera da letto la donna. Tre ore dopo, quando la donna è riuscita a liberarsi è scattato l'allarme alla Polizia. L'anziana avrebbe dapprima chiamato la vicina di casa raccontando quello che era successo per poi raccontarlo alla Polizia. I due ragazzi sono stati fermati durante la notte, al rientro nel residence dove vivono. Arrivati in camera, hanno trovato gli agenti di Polizia ad attenderli. Il sostituto procuratore Paolo Gengarelli ha chiesto l'arresto per rapina e sequestro di persona. Domani l'udienza di convalida davanti al Gip.