Incidente nella notte: scooter contro un palo, morto 43enne a Coriano

Un uomo di di 43 anni è morto nella notte, poco dopo l'1, in un incidente stradale a Coriano, nel Riminese. Viaggiava a bordo di uno scooter Aprilia quando si è scontrato contro un palo della luce. Nell'impatto, secondo i primi accertamenti si sarebbe rotto l'osso del collo ed è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. La vittima, abitava a Coriano (Rimini), era un commerciante ambulante ed era di origine nigeriana. I carabinieri di Riccione, intervenuti per i rilievi, stanno cercando di rintracciare qualche familiare. Sul luogo dell'impatto, accanto allo scooter riverso sull'asfalto, alcune scatole di scarpe che il commerciante stava trasportando per venderle al mercato. Secondo una prima ricostruzione, è stato a causa dei pacchi trasportati, che il 43enne ha perso il controllo dello scooter, finendo nell'impatto mortale.